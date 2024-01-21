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Расписание матчей
Кубок Африки
ЮАР - Намибия
ЮАР - Намибия: обзор матча 21 января 2024
ЮАР
21.01.2024, воскресенье, 23:00
Кубок африканских наций, группа E, 2 тур
4 : 0
Завершен
Намибия
14'
П. Тау (П)
25'
Т. Зване
40'
Т. Зване
75'
Т. Масеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЮАР - Намибия
Замена
Д. Адамс
️️️️
Т. Мокоена
90'
+3
Замена
З. Лепаса
️️️️
Э. Макгопа
80'
Замена
М. Маямбела
️️️️
Т. Морена
80'
ГОЛ! 4:0!
Т. Масеко
Пас отдал
Т. Мокоена
75'
73'
Замена
Ж. Каматука
️️️️
Р. Ньямб
73'
Замена
В. Рудат
️️️️
П. Тьюеза
Замена
Т. Масеко
️️️️
Т. Зване
70'
Замена
Т. Монаре
️️️️
Я. Ситхоле
70'
Желтая карточка
Я. Ситхоле
56'
ГОЛ! 3:0!
Т. Зване
Пас отдал
Э. Макгопа
40'
ГОЛ! 2:0!
Т. Зване
Пас отдал
Т. Морена
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Тау
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
ВР
18
Грант Кекана
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
28
Тапело Морена
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
11
Темба Зване
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
4
Тебохо Мокоена
ЦФ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Намибия
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
18
Апроциус Петрус
ЛЗ
4
Риаан Анамуб
ЛЗ
21
Лубени Хауконго
ЦЗ
12
Кеннеди Амутенья
ЦЗ
22
Райан Ньямб
ПЗ
7
Деон Хотто
ЛВ
10
Принс Тьюеза
ЛВ
19
Петрус Шитемби
АП
11
Абсалом Лимбонди
ПВ
13
Петер Шалулиле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
16
Вели Мотва
ВР
3
Терренс Машего
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
15
Табанг Монаре
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
7
Освин Апполлис
ЦП
12
Тапело Масеко
ЦП
17
Захеле Лепаса
ЦФ
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
Намибия
23
Эдвард Маова
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
3
Ананиас Гебхардт
ЛЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
20
Иван Камберипа
ЦЗ
15
Марсель Папама
ОП
6
Нгеро Катуа
ЦП
17
Венделл Рудат
ПВ
8
Уетууру Камбато
ПВ
14
Жослин Каматука
ЦФ
9
Бетуэль Музеу
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Уильямс
28
Морена
6
Модиба
14
Мвала
20
Мудау
18
Кекана
11
Зване
13
Ситхоле
10
Тау
99
Макгопа
4
Мокоена
3-2-3-2
1
Казапуа
18
Петрус
21
Хауконго
12
Амутенья
22
Ньямб
4
Анамуб
11
Лимбонди
19
Шитемби
10
Тьюеза
13
Шалулиле
7
Хотто
13
Ситхоле
15
Монаре
15
Монаре
13
Ситхоле
4
Мокоена
23
Адамс
23
Адамс
4
Мокоена
11
Зване
12
Масеко
12
Масеко
11
Зване
28
Морена
21
Маямбела
21
Маямбела
28
Морена
99
Макгопа
17
Лепаса
17
Лепаса
99
Макгопа
22
Ньямб
14
Каматука
14
Каматука
22
Ньямб
10
Тьюеза
17
Рудат
17
Рудат
10
Тьюеза
Остались в запасе
ЮАР
Намибия
22
Рикардо Госс
ВР
16
Вели Мотва
ВР
3
Терренс Машего
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Освин Апполлис
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
23
Эдвард Маова
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
3
Ананиас Гебхардт
ЛЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
20
Иван Камберипа
ЦЗ
15
Марсель Папама
ОП
6
Нгеро Катуа
ЦП
8
Уетууру Камбато
ПВ
9
Бетуэль Музеу
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Остались в запасе
22
Рикардо Госс
ВР
16
Вели Мотва
ВР
3
Терренс Машего
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Освин Апполлис
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
Остались в запасе
23
Эдвард Маова
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
3
Ананиас Гебхардт
ЛЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
20
Иван Камберипа
ЦЗ
15
Марсель Папама
ОП
6
Нгеро Катуа
ЦП
8
Уетууру Камбато
ПВ
9
Бетуэль Музеу
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Статистика матча ЮАР - Намибия
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
13
Офсайды
2
6
Количество передач
360
335
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
68
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
Информация о матче
Главный судья:
Юсеф Гаму
Стадион:
Амаду Гон Кулибали
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