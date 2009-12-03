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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вердер - Насьональ
Вердер - Насьональ: обзор матча 03 декабря 2009
Вердер
03.12.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
4 : 1
Завершен
Насьональ
31'
М. Розенберг
34'
М. Розенберг
84'
М. Морено
90'
М. Марин
62'
Р. Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Насьональ
ГОЛ! 4:1!
М. Марин
Замена
Анселмо
️️️️
Л. Салино
ГОЛ! 3:1!
М. Морено
Желтая карточка
Клебер
Желтая карточка
Д. Йенсен
Замена
М. Марин
️️️️
П. Нимайер
Замена
К. Амунеке
️️️️
Ж. Аурелиу
ГОЛ! 2:1!
Р. Микаэл
Желтая карточка
С. Милиц
Замена
Т. Боровски
️️️️
А. Хант
ГОЛ! 2:0!
М. Розенберг
ГОЛ! 1:0!
М. Розенберг
Желтая карточка
Ж. Томашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Насьональ
1
Рафаэль Бракали
ВР
2
Бруно Паташак
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
2
Жоау Аурелиу
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
6
Клебер
ЦП
9
Матеус
ПП
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Марко Марин
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Насьональ
12
Пажетат Дуглас
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
8
Педро Пачеко
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
9
Эдгар
ЦФ
18
Анселмо
ЦФ
11
Кевин Амунеке
ЦФ
4-1-3-2
1
Милиц
8
Пасанен
4
Мертезакер
4
Предль
8
Фритц
0
Фрингс
14
Хант
7
Йенсен
18
Нимайер
9
Морено
9
Розенберг
4-5-1
1
Бракали
20
Луис Альберто
33
Лопес
5
Томашевич
2
Паташак
9
Матеус
30
Салино
16
Микаэл
6
Клебер
2
Аурелиу
11
Печник
14
Хант
6
Боровски
6
Боровски
14
Хант
18
Нимайер
22
Марин
22
Марин
18
Нимайер
30
Салино
18
Анселмо
18
Анселмо
30
Салино
2
Аурелиу
11
Амунеке
11
Амунеке
2
Аурелиу
Остались в запасе
Вердер
Насьональ
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
12
Эдгар Коста
ЦФ
9
Эдгар
ЦФ
8
Педро Пачеко
ЦП
12
Пажетат Дуглас
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдгар Коста
ЦФ
9
Эдгар
ЦФ
8
Педро Пачеко
ЦП
12
Пажетат Дуглас
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Вердер - Насьональ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
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