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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Портимоненси
Насьональ - Портимоненси: обзор матча 02 апреля 2021
Насьональ
02.04.2021, пятница, 22:30
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 5
Завершен
Портимоненси
68'
Б. Рочес
33'
Бету
54'
Бету
63'
Ф. Канде
90+2'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Портимоненси
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
F.
Желтая карточка
В. Данилович
88'
86'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
K. Anzai
86'
Замена
C.
️️️️
Ф. Муфи
Замена
В. Данилович
️️️️
В. Косьелло
82'
77'
Замена
F.
️️️️
Бету
ГОЛ! 1:3!
Б. Рочес
68'
Замена
Б. Рочес
️️️️
М. Матиас
67'
63'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Канде
61'
Замена
Ф. Канде
️️️️
А. Оливейра
54'
ГОЛ! 0:2!
Бету
Пас отдал
Ф. Муфи
Замена
К. Горре
️️️️
Ж. Камачу
46'
Замена
В. Косьелло
️️️️
Ã. Bessa
46'
Замена
R. Micael
️️️️
L. Azouni
46'
Желтая карточка
Б. Риаскос
45'
+4
Желтая карточка
М. Матиас
45'
+1
33'
ГОЛ! 0:1!
Бету
Пас отдал
Ф. Муфи
15'
Желтая карточка
А. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
55
Нуну Борхес
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
13
Денер
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
20
Luquinha
ЦФ
5
Mauricio
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Насьональ
21
Лукас Кал
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
0
Ruben Freitas
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
30
Seydou Sy
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
33
Casagrande
ЦФ
21
Reko Silva
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
1-1-2-1-5
44
Педрао
55
Борхес
23
10
37
Камачу
22
77
Матиас
1
94
Риаскос
33
4-2-1-3
94
Самуэл
18
Муфи
4
Роша
2
36
Поссиньоло
13
Денер
10
Боа Морте
10
Оливейра
23
Бету
5
20
77
Матиас
35
Рочес
35
Рочес
77
Матиас
23
14
14
23
37
Камачу
11
Горре
11
Горре
37
Камачу
Косьелло
18
Данилович
18
Данилович
Косьелло
10
26
Косьелло
26
Косьелло
10
18
Муфи
33
33
18
Муфи
23
Бету
9
9
23
Бету
2
10
10
2
10
Оливейра
5
Канде
5
Канде
10
Оливейра
Остались в запасе
Насьональ
Портимоненси
0
Ruben Freitas
ЦФ
21
Лукас Кал
ОП
30
Seydou Sy
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
21
Reko Silva
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
0
Ruben Freitas
ЦФ
21
Лукас Кал
ОП
30
Seydou Sy
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Остались в запасе
21
Reko Silva
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Насьональ - Портимоненси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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