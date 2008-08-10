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Расписание матчей
Германия. Кубок
Нойстрелиц - Мюнхен 1860
Нойстрелиц - Мюнхен 1860: обзор матча 10 августа 2008
Нойстрелиц
10.08.2008, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Мюнхен 1860
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нойстрелиц - Мюнхен 1860
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нойстрелиц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Нойстрелиц
0 : 8
29.07.2022
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1 раунд
Нойстрелиц
0 : 2
03.08.2013
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Нойстрелиц
0 : 2
10.08.2008
Мюнхен 1860
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
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Нойстрелиц
Мюнхен 1860
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
2022.06.23 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
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2021.11.01 08:19
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2019.05.23 09:55
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2018.11.16 15:20
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«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
2022.06.23 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
2021.12.15 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
2019.05.23 09:55
5
Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»
2018.11.16 15:20
15
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