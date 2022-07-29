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Расписание матчей
Германия. Кубок
Нойстрелиц - Карлсруэ
Нойстрелиц - Карлсруэ: обзор матча 29 июля 2022
Нойстрелиц
29.07.2022, пятница, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 8
Завершен
Карлсруэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Нойстрелиц - Карлсруэ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нойстрелиц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Нойстрелиц
0 : 8
29.07.2022
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1 раунд
Нойстрелиц
0 : 2
03.08.2013
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Нойстрелиц
0 : 2
10.08.2008
Мюнхен 1860
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Стадион:
Вилдпаркштадион
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Нойстрелиц
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2021.11.01 08:19
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2021.10.27 21:39
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