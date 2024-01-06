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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Моркамб
Суонси - Моркамб: обзор матча 06 января 2024
Суонси
06.01.2024, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Моркамб
47'
Ч. Патино
87'
Д. Йетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Моркамб
89'
Желтая карточка
Г. Эдвардс
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Йетс
88'
ГОЛ! 2:0!
Д. Йетс
87'
85'
Желтая карточка
А. Мейор
78'
Замена
К. Смит
️️️️
C. Stokes
Желтая карточка
Н. Вуд
77'
77'
Замена
M. Mellon
️️️️
Я. Сонго'о
70'
Замена
А. Мейор
️️️️
J. Slew
69'
Замена
Т. Блоксхэм
️️️️
C. Brown
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Я. Боласи
68'
Замена
Л. Каллен
️️️️
S. Parker
68'
Замена
Б. Хамфрис
️️️️
A. Abdullah
58'
Замена
М. Гримес
️️️️
Д. Аллен
58'
54'
Замена
Г. Эдвардс
️️️️
O. Threlkeld
ГОЛ! 1:0!
Ч. Патино
Пас отдал
S. Parker
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
8
Оливер Купер
АП
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
18
Jake Taylor
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
26
Filip Lissah
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
14
Kyrell Wilson
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Моркамб
26
George Pedley
ВР
28
Michael Mellon
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
3
Max Melbourne
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
4-4-1-1
1
Фишер
15
Вуд
22
24
Педерсен
26
Ноутон
7
Аллен
11
Боласи
47
28
Патино
8
Купер
12
Йетс
2-1-1-5
21
4
Бедо
33
Тутонда
24
Сонго'о
18
2
5
14
28
11
47
6
Хамфрис
6
Хамфрис
47
7
Аллен
6
Гримес
6
Гримес
7
Аллен
11
Боласи
35
Патерсон
35
Патерсон
11
Боласи
12
Йетс
9
Кухаревич
9
Кухаревич
12
Йетс
22
11
Каллен
11
Каллен
22
24
Сонго'о
28
28
24
Сонго'о
28
7
Эдвардс
7
Эдвардс
28
20
14
Блоксхэм
14
Блоксхэм
20
11
3
Мейор
3
Мейор
11
14
17
Смит
17
Смит
14
Остались в запасе
Суонси
Моркамб
19
Carl Rushworth
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
26
Filip Lissah
ЦЗ
14
Kyrell Wilson
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
26
George Pedley
ВР
34
Эли Кинг
ЦП
3
Max Melbourne
ЦФ
Остались в запасе
19
Carl Rushworth
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
26
Filip Lissah
ЦЗ
14
Kyrell Wilson
ЦФ
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
34
Эли Кинг
ЦП
3
Max Melbourne
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Суонси - Моркамб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Главный судья:
Tom Nield, England
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