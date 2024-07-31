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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Монтеррей - Остин
Монтеррей - Остин: обзор матча 31 июля 2024
Монтеррей
31.07.2024, среда, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 1, 2 тур
0 : 2
Завершен
Остин
61'
Ж. Обриан
79'
Д. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтеррей - Остин
86'
Замена
Д. Рубио
️️️️
С. Дриусси
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Перейра
Пас отдал
О. Вольф
Замена
О. Торрес
️️️️
I. Jareth Fimbres Ochoa
74'
Замена
М. Меса
️️️️
J. Cortizo
73'
73'
Замена
Л. Вяйсянен
️️️️
М. Деслер
73'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
Ж. Обриан
68'
Замена
О. Вольф
️️️️
Г. Зардес
Желтая карточка
J. Cortizo
67'
67'
Желтая карточка
Ж. Обриан
Замена
Э. Агирре
️️️️
V. Guzmán
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Обриан
Пас отдал
Д. Галлахер
46'
Замена
Х. Касканте
️️️️
M. Hedges
Замена
Б. Васкес
️️️️
С. Каналес
43'
Желтая карточка
Х. Артеага
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтеррей
1
Эстебан Андрада
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
33
Стефан Медина
ЦЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
15
Эктор Морено
(К)
ЦЗ
30
Хорхе Родригес
ЦП
11
Iker Jareth Fimbres Ochoa
ЦП
10
Johan Rojas
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Jordi Cortizo
ЦФ
19
Херман Бертераме
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
Остин
1
Brad Stuver
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
29
Гилерме Биро
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Монтеррей
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
186
Alessandro Tagle
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
14
Эрик Агирре
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
188
Joel Dominguez
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
27
Roberto de la Rosa
ЦФ
Остин
30
Stefan Cleveland
ВР
20
Matt Bersano
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрада
3
Артеага
4
15
Морено
33
Медина
30
Родригес
11
10
20
Каналес
19
Бертераме
16
3-2-3-2
1
3
Деслер
4
Хайнс-Айк
2
4
Ринг
7
Перейра
17
Галлахер
77
Обриан
9
Дриусси
9
Зардес
29
Биро
4
14
Агирре
14
Агирре
4
11
8
Торрес
8
Торрес
11
16
8
Меса
8
Меса
16
20
Каналес
9
Васкес
9
Васкес
20
Каналес
2
18
Касканте
18
Касканте
2
3
Деслер
15
Вяйсянен
15
Вяйсянен
3
Деслер
77
Обриан
20
Валенсия
20
Валенсия
77
Обриан
9
Зардес
33
Вольф
33
Вольф
9
Зардес
9
Дриусси
11
Рубио
11
Рубио
9
Дриусси
Остались в запасе
Монтеррей
Остин
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
186
Alessandro Tagle
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
188
Joel Dominguez
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
27
Roberto de la Rosa
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
30
Stefan Cleveland
ВР
20
Matt Bersano
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
22
Luis Cárdenas
ВР
31
César Ramos
ВР
186
Alessandro Tagle
ЦЗ
6
Edson Gutiérrez
ЦЗ
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
188
Joel Dominguez
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
27
Roberto de la Rosa
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
20
Matt Bersano
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
99
Calvin Fodrey
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Хосе Крус
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Монтеррей - Остин
2
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
9
5
Офсайды
1
0
Количество передач
659
226
Сейвы
3
6
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
13
0
Матчи команд
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Америка
0 : 0
29.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
0 : 0
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
3 : 3
01.11.2026
Тихуана
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Quintero Huitron, Mexico
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