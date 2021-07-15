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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Санта-Колома - Монс Кальпе
Санта-Колома - Монс Кальпе: обзор матча 15 июля 2021
Санта-Колома
15.07.2021, четверг, 19:30
Лига конференций, 1 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Монс Кальпе
3'
Г. Лопес
11'
X. Puerto Bellart
16'
А. Цистеро (П)
90+2'
A. Ramos
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Санта-Колома - Монс Кальпе
ГОЛ! 4:0!
A. Ramos
Пас отдал
L. E. Blanco
90'
+2
79'
Вторая желтая
И. Сантос
Желтая карточка
A. Ramos
75'
Замена
Э. Де Паблос
️️️️
D. Virgili Fernandez
75'
Замена
A. Ramos
️️️️
Р. Рамос
70'
Замена
E. Pi
️️️️
P. Santos
69'
Замена
L. E. Blanco
️️️️
X. Puerto Bellart
46'
36'
Желтая карточка
И. Сантос
Желтая карточка
Р. Рамос
27'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Цистеро
16'
ГОЛ! 2:0!
X. Puerto Bellart
Пас отдал
А. Цистеро
11'
ГОЛ! 1:0!
Г. Лопес
Пас отдал
А. Цистеро
3'
Начало матча
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Статистика матча Санта-Колома - Монс Кальпе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Монс Кальпе
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
4 : 0
15.07.2021
Монс Кальпе
Лига конференций, 1 раунд
Монс Кальпе
1 : 1
06.07.2021
Санта-Колома
Информация о матче
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Санта-Колома
Монс Кальпе
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