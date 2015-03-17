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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Монголия - Восточный Тимор
Монголия - Восточный Тимор: обзор матча 17 марта 2015
Монголия
17.03.2015, вторник, 11:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Восточный Тимор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монголия - Восточный Тимор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Монголия
2 : 1
11.06.2024
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
07.06.2024
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
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25.03.2024
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31.03.2026
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Отбор Кубка Азии, 5 тур
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0 : 5
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Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 3 тур
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1 : 4
09.10.2025
Филиппины
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