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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Восточный Тимор - Монголия
Восточный Тимор - Монголия: обзор матча 12 марта 2015
Восточный Тимор
12.03.2015, четверг, 10:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд
4 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Монголия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Восточный Тимор - Монголия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Мальдивы
2 : 1
31.03.2026
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Восточный Тимор
0 : 5
18.11.2025
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Восточный Тимор
1 : 4
09.10.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Восточный Тимор
1 : 0
10.06.2025
Мальдивы
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Монголия
2 : 1
11.06.2024
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
07.06.2024
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
3 : 0
25.03.2024
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