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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ред Стар - Монако
Ред Стар - Монако: обзор матча 19 декабря 2021
Ред Стар
19.12.2021, воскресенье, 15:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Монако
33'
В. Бен-Йеддер
65'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ред Стар - Монако
90'
+2
Замена
К. Матсима
️️️️
Д. Сидибе
87'
Замена
В. Изидор
️️️️
К. Фолланд
87'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
О. Чуамени
76'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
М. Боадю
Замена
Н. Кадиу
️️️️
C. N'Doye
75'
65'
ГОЛ! 0:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Э. Матацо
Желтая карточка
С. Спаранья
51'
46'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
33'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ред Стар
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
2
Nathanael Dieng
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
7
Jason Tre
ЦЗ
8
Thibault Vialla
ЦП
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
17
M. Guel
ЦФ
15
Cheikh N'Doye
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ред Стар
24
Josué Homawoo
ЦЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
7
Damien Durand
ЦФ
19
Darell Tokpa
ЦФ
17
Guillaume Bosca
ЦФ
20
Younes Ghabaoui
ЦФ
13
Edouard Daillet
ЦФ
30
Paul Charruau
ЦФ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-1-3
93
33
Спаранья
7
2
8
15
17
5
3-1-1-2-3
99
Майецки
19
Сидибе
3
Марипан
21
Дисаси
14
Чуамени
8
Матацо
10
Головин
4
Якобс
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
15
8
Кадиу
8
Кадиу
15
19
Сидибе
5
Матсима
5
Матсима
19
Сидибе
14
Чуамени
24
Фофана
24
Фофана
14
Чуамени
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
10
Боадю
10
Мартинш
10
Мартинш
10
Боадю
31
Фолланд
18
Изидор
18
Изидор
31
Фолланд
Остались в запасе
Ред Стар
Монако
24
Josué Homawoo
ЦЗ
7
Damien Durand
ЦФ
19
Darell Tokpa
ЦФ
17
Guillaume Bosca
ЦФ
20
Younes Ghabaoui
ЦФ
13
Edouard Daillet
ЦФ
30
Paul Charruau
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
24
Josué Homawoo
ЦЗ
7
Damien Durand
ЦФ
19
Darell Tokpa
ЦФ
17
Guillaume Bosca
ЦФ
20
Younes Ghabaoui
ЦФ
13
Edouard Daillet
ЦФ
30
Paul Charruau
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ред Стар - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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