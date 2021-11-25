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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Монако - Реал Сосьедад
Монако - Реал Сосьедад: обзор матча 25 ноября 2021
Монако
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
28'
К. Фолланд
38'
Ю. Фофана
35'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Реал Сосьедад
Желтая карточка
А. Нюбель
90'
+5
Замена
К. Матсима
️️️️
К. Фолланд
90'
+1
Замена
Э. Матацо
️️️️
А. Головин
90'
+1
Красная карточка
Ю. Фофана
89'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
С. Диоп
76'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
76'
75'
Желтая карточка
М. Субименди
75'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
73'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
Замена
А. Дисаси
️️️️
Б. Бадьяшиль
68'
66'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
М. Мерино
58'
Желтая карточка
А. Янузай
46'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Д. Сильва
46'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
44'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
ГОЛ! 2:1!
Ю. Фофана
Пас отдал
Б. Бадьяшиль
38'
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Пас отдал
А. Янузай
Желтая карточка
А. Головин
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Головин
28'
Желтая карточка
Г. Марипан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Софьян Диоп
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Монако
1
Вито Манноне
ВР
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
3
Марипан
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
24
Фофана
6
Лукас
10
Диоп
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-2-3-1
13
Райан
2
Сальдуа
6
Элустондо
24
Ле Норман
3
Муньос
23
Мерино
36
Субименди
24
Янузай
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
31
Фолланд
5
Матсима
5
Матсима
31
Фолланд
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
10
Головин
8
Матацо
8
Матацо
10
Головин
10
Диоп
10
Мартинш
10
Мартинш
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
23
Мерино
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
23
Мерино
21
Сильва
7
Барренечеа
7
Барренечеа
21
Сильва
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
Остались в запасе
Монако
Реал Сосьедад
1
Вито Манноне
ВР
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
11
Магнес Аклиуш
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
5
Игор Субельдия
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
11
Магнес Аклиуш
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Монако - Реал Сосьедад
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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