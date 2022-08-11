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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кишварда - Мольде
Кишварда - Мольде: обзор матча 11 августа 2022
Кишварда
11.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Мольде
14'
Я. Асани
29'
Я. Асани
69'
С. Маннсверк
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кишварда - Мольде
90'
+1
Желтая карточка
Р. Зехнини
90'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Д. Фофана
Замена
L. Marcolini
️️️️
R. Makowski
78'
Замена
M. Ilievski
️️️️
Д. Камай
78'
Замена
J. Navrátil
️️️️
Я. Асани
71'
71'
Замена
М. Гредем
️️️️
О. Брюнхильдсен
69'
ГОЛ! 2:1!
С. Маннсверк
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
59'
Желтая карточка
Э. Брейвик
Желтая карточка
Я. Асани
49'
Желтая карточка
Д. Камай
46'
ГОЛ! 2:0!
Я. Асани
Пас отдал
R. Makowski
29'
ГОЛ! 1:0!
Я. Асани
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
12
Artem Odintsov
ВР
20
Matheus Leoni
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
22
Viktor Hei
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
7
Ясир Асани
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Кишварда
89
Отто Хиндрих
ВР
99
Mykhaylo Hotra
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
14
Mario Ilievski
ЦП
11
Lucas Marcolini
ЦП
67
Mihály Nagy
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
1-3-1-5
12
20
22
6
Карабелев
14
10
Камай
6
27
Месанович
9
4
7
Асани
4-2-3-1
28
Карлстрем
25
Линнес
19
Хауган
16
Хансен
33
Риса
10
Брейвик
20
Маннсверк
15
Кнутсон
16
Эриксен
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
10
Камай
14
14
10
Камай
9
11
11
9
7
Асани
20
20
7
Асани
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
98
Зехнини
98
Зехнини
27
Фофана
Остались в запасе
Кишварда
Мольде
89
Отто Хиндрих
ВР
99
Mykhaylo Hotra
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
67
Mihály Nagy
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
31
Оливер Петерсен
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
99
Mykhaylo Hotra
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
67
Mihály Nagy
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Габор Эрош
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Кишварда - Мольде
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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