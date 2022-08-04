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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мольде - Кишварда
Мольде - Кишварда: обзор матча 04 августа 2022
Мольде
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Кишварда
63'
Э. Хуссэйн
80'
Д. Фофана
82'
М. Линнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мольде - Кишварда
Замена
Н. Эдегор
️️️️
Э. Брейвик
88'
86'
Замена
M. Ilievski
️️️️
Д. Камай
86'
Замена
M. Vranjanin
️️️️
А. Кравченко
ГОЛ! 3:0!
М. Линнес
Пас отдал
Э. Брейвик
82'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фофана
80'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
К. Хауген
74'
72'
Замена
L. Marcolini
️️️️
Я. Карабелев
72'
Замена
Я. Асани
️️️️
J. Navrátil
64'
Желтая карточка
Б. Этвеш
ГОЛ! 1:0!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
М. Линнес
63'
Желтая карточка
Э. Брейвик
62'
62'
Замена
B. Melnyk
️️️️
R. Makowski
59'
Желтая карточка
А. Кравченко
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Гредем
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Кишварда
12
Artem Odintsov
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
22
Viktor Hei
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Кишварда
89
Отто Хиндрих
ВР
99
Mykhaylo Hotra
ВР
15
Imre Széles
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
7
Ясир Асани
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Карлстрем
33
Риса
16
Хансен
19
Хауган
28
Хауген
25
Линнес
20
Маннсверк
10
Брейвик
28
Гредем
27
Фофана
98
Зехнини
2-2-2-4
12
4
Кравченко
20
22
6
Карабелев
23
Этвеш
10
Камай
27
Месанович
4
9
20
28
Гредем
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
28
Гредем
10
Брейвик
6
Эдегор
6
Эдегор
10
Брейвик
28
Хауген
15
Кнутсон
15
Кнутсон
28
Хауген
6
Карабелев
11
11
6
Карабелев
9
14
14
9
10
Камай
14
14
10
Камай
4
Кравченко
6
6
4
Кравченко
20
7
Асани
7
Асани
20
Остались в запасе
Мольде
Кишварда
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
89
Отто Хиндрих
ВР
99
Mykhaylo Hotra
ВР
15
Imre Széles
ЦЗ
Главный тренер
Габор Эрош
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
14
Матис Болли
ЛВ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
99
Mykhaylo Hotra
ВР
15
Imre Széles
ЦЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Габор Эрош
Статистика матча Мольде - Кишварда
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Информация о матче
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