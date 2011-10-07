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Евро-2024
Нидерланды - Молдова
Нидерланды - Молдова: обзор матча 07 октября 2011
Нидерланды
07.10.2011, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 11 тур
1 : 0
Завершен
Молдова
40'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Молдова
Желтая карточка
К. Строотман
+1
Замена
Г. Овсяников
️️️️
А. Кептине
Замена
Э. Элиа
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
И. Бугаев
️️️️
С. Алексеев
Замена
Д. Змеу
️️️️
А. Суворов
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
4
Вут Брама
ОП
6
Марк ван Боммел
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
0
Анатолий Кептине
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Станислав Иванов
ЦП
0
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Гаврил Балинт
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Молдова
0
Артем Гайдукевич
ВР
18
Денис Змеу
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
14
Георгий Овсяников
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Ворм
0
Питерс
14
Матейсен
2
ван дер Вил
4
Брама
6
ван Боммел
16
Строотман
0
Кейт
0
ван дер Ваарт
19
Хунтелаар
9
ван Перси
3-2-4-1
12
Намашко
20
Рацу
6
Епуряну
2
Армаш
0
Булгару
4
Головатенко
11
Суворов
9
Чеботару
0
Иванов
0
Кептине
0
Алексеев
0
ван дер Ваарт
21
Элиа
21
Элиа
0
ван дер Ваарт
11
Суворов
18
Змеу
18
Змеу
11
Суворов
0
Кептине
14
Овсяников
14
Овсяников
0
Кептине
0
Алексеев
21
Бугаев
21
Бугаев
0
Алексеев
Остались в запасе
Нидерланды
Молдова
13
Тим Крул
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
0
Артем Гайдукевич
ВР
19
Артур Патраш
ЦП
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Гаврил Балинт
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
0
Артем Гайдукевич
ВР
19
Артур Патраш
ЦП
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Гаврил Балинт
Статистика матча Нидерланды - Молдова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
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Молдова
Информация о матче
Стадион:
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