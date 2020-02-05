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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мирандес - Вильярреал
Мирандес - Вильярреал: обзор матча 05 февраля 2020
Мирандес
05.02.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
4 : 2
Завершен
Вильярреал
32'
Х. Онтиверос
56'
С. Касорла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мирандес - Вильярреал
78'
Желтая карточка
С. Касорла
64'
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Касорла
52'
Желтая карточка
М. Гаспар
34'
Желтая карточка
В. Иборра
32'
ГОЛ! 0:1!
Х. Онтиверос
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мирандес - Вильярреал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль де Андува
Новости команд
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Мирандес
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