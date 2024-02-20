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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Рексхэм
Милтон Кинс Донс - Рексхэм: обзор матча 20 февраля 2024
Милтон Кинс Донс
20.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Рексхэм
26'
Д. Кемп
22'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Рексхэм
Желтая карточка
У. О'Хора
90'
+8
Желтая карточка
А. Гилби
90'
+5
Замена
E. Harrison
️️️️
К. Норман
89'
Желтая карточка
Д. Харви
82'
Замена
J. Williams
️️️️
J. Payne
79'
77'
Вторая желтая
W. Boyle
71'
Замена
O. Palmer
️️️️
С. Долби
Замена
М. Деннис
️️️️
S. Wearne
65'
Замена
K. Lofthouse
️️️️
Д. Кемп
64'
64'
Замена
П. Маллин
️️️️
Д. Мэрриот
63'
Замена
R. Barnett
️️️️
L. Bolton
63'
Замена
E. Lee
️️️️
Д. Менди
62'
Желтая карточка
E. O'Connell
Красная карточка
D. Lewington
60'
48'
Желтая карточка
W. Boyle
ГОЛ! 1:1!
Д. Кемп
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКлин
Пас отдал
L. Young
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Luke Young
(К)
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
4
J. Williams
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
3-1-4-1-1
1
3
Харви
4
16
О'Хора
22
Норман
4
Бейт
8
Гилби
39
10
10
Кемп
3
4-4-2
13
Оконкво
4
6
5
17
Менди
7
Кэннон
6
8
16
МакКлин
7
Мэрриот
10
Долби
10
Кемп
15
15
10
Кемп
10
4
4
10
39
19
Деннис
19
Деннис
39
22
Норман
19
19
22
Норман
8
19
19
8
17
Менди
18
18
17
Менди
10
Долби
28
28
10
Долби
7
Мэрриот
10
Маллин
10
Маллин
7
Мэрриот
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Рексхэм
12
Nathan Harness
ВР
7
Итан Робсон
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
7
Итан Робсон
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Рексхэм
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
5
12
Офсайды
1
0
Количество передач
562
415
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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