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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Милан
Ренн - Милан: обзор матча 22 февраля 2024
Ренн
22.02.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Милан
11'
Б. Бурижо
54'
Б. Бурижо (П)
68'
Б. Бурижо (П)
22'
Л. Йович
58'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Милан
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
А. Гуири
84'
84'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
А. Флоренци
80'
Замена
М. Тиав
️️️️
Ю. Муса
79'
Желтая карточка
М. Меньян
Замена
И. Салах
️️️️
М. Терье
71'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Д. Дуэ
71'
Желтая карточка
А. Гуири
69'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Бурижо
68'
62'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
И. Беннасер
62'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
62'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Пулишич
58'
ГОЛ! 2:2!
Р. Леау
Замена
А. Сейду
️️️️
Г. Дуэ
57'
Замена
А. Матусива
️️️️
Б. Сантамария
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Бурижо
54'
53'
Желтая карточка
С. Кьер
22'
ГОЛ! 1:1!
Л. Йович
Пас отдал
Т. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Б. Бурижо
Пас отдал
Б. Сантамария
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К)
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
30
Жоффри Лембе
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
81
Виктор Элету
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Ясин Адли
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
3
Трюффер
17
Омари
3
Теате
20
Дуэ
7
Сантамария
27
Бурижо
11
Терье
14
Дуэ
9
Гуири
15
Калимуэндо
4-2-3-1
16
Меньян
24
Флоренци
24
Кьер
46
Габбиа
19
Эрнандес
10
Беннасер
14
Рейндерс
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
9
Йович
20
Дуэ
36
Сейду
36
Сейду
20
Дуэ
7
Сантамария
5
Матусива
5
Матусива
7
Сантамария
14
Дуэ
10
Бляс
10
Бляс
14
Дуэ
11
Терье
7
Салах
7
Салах
11
Терье
9
Гуири
91
Йылдырым
91
Йылдырым
9
Гуири
80
Муса
12
Тиав
12
Тиав
80
Муса
24
Флоренци
42
Терраччано
42
Терраччано
24
Флоренци
10
Беннасер
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Беннасер
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
Остались в запасе
Ренн
Милан
93
Готье Гайо
ВР
30
Жоффри Лембе
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
81
Виктор Элету
ОП
29
Ясин Адли
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
30
Жоффри Лембе
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
81
Виктор Элету
ОП
29
Ясин Адли
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ренн - Милан
1
2
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
408
353
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.73
1.89
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Joao Pedro Da Silva Pinheiro, Portugal
Стадион:
Роазон Парк
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