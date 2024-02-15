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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Ренн
Милан - Ренн: обзор матча 15 февраля 2024
Милан
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Ренн
32'
Р. Лофтус-Чик
47'
Р. Лофтус-Чик
53'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Ренн
87'
Желтая карточка
М. Нагида
Замена
Я. Адли
️️️️
К. Пулишич
81'
75'
Замена
И. Салах
️️️️
Д. Дуэ
75'
Замена
Л. Бляс
️️️️
А. Матусива
75'
Замена
М. Нагида
️️️️
А. Трюффер
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
А. Флоренци
75'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Р. Лофтус-Чик
75'
67'
Замена
А. Сейду
️️️️
Г. Дуэ
67'
Замена
А. Гуири
️️️️
А. Калимуэндо
Замена
М. Тиав
️️️️
С. Кьер
62'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
62'
ГОЛ! 3:0!
Р. Леау
Пас отдал
Т. Эрнандес
53'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
С. Кьер
47'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
А. Флоренци
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К)
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
5
Азор Матусива
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
81
Виктор Элету
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
29
Ясин Адли
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
30
Жоффри Лембе
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
24
Кьер
46
Габбиа
24
Флоренци
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
27
Леау
11
Пулишич
80
Муса
9
Жиру
4-2-1-2-1
30
Манданда
20
Дуэ
17
Омари
3
Теате
3
Трюффер
7
Сантамария
5
Матусива
27
Бурижо
14
Дуэ
11
Терье
15
Калимуэндо
24
Кьер
12
Тиав
12
Тиав
24
Кьер
24
Флоренци
42
Терраччано
42
Терраччано
24
Флоренци
20
Лофтус-Чик
10
Беннасер
10
Беннасер
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
29
Адли
29
Адли
11
Пулишич
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
3
Трюффер
18
Нагида
18
Нагида
3
Трюффер
20
Дуэ
36
Сейду
36
Сейду
20
Дуэ
5
Матусива
10
Бляс
10
Бляс
5
Матусива
14
Дуэ
7
Салах
7
Салах
14
Дуэ
15
Калимуэндо
9
Гуири
9
Гуири
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Милан
Ренн
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
81
Виктор Элету
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
93
Готье Гайо
ВР
30
Жоффри Лембе
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
81
Виктор Элету
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
30
Жоффри Лембе
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Милан - Ренн
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
9
Офсайды
1
0
Количество передач
586
394
Сейвы
4
4
Точность передач %
92
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.68
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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