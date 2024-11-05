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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Милан
Реал - Милан: обзор матча 05 ноября 2024
Реал
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 3
Завершен
Милан
23'
Винисиус (П)
12'
М. Тиав
39'
А. Мората
73'
Т. Рейндерс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Милан
90'
+3
Замена
С. Павлович
️️️️
Ю. Муса
90'
+3
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Эмерсон
85'
Желтая карточка
Ю. Фофана
77'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
Замена
Родриго
️️️️
Д. Беллингем
75'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
74'
73'
ГОЛ! 1:3!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Р. Леау
Желтая карточка
Винисиус
72'
70'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Мората
70'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
К. Пулишич
Желтая карточка
Л. Васкес
68'
Желтая карточка
Э. Милитао
68'
65'
Травма
А. Мората
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
63'
Желтая карточка
Э. Камавинга
58'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ф. Вальверде
46'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
О. Чуамени
46'
39'
ГОЛ! 1:2!
А. Мората
Пас отдал
Р. Леау
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Винисиус
23'
21'
Желтая карточка
А. Мората
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиав
Пас отдал
К. Пулишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
14
Лука Модрич
(К)
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К)
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
17
Васкес
14
Чуамени
5
Беллингем
14
Модрич
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Мбаппе
4-2-3-1
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
14
Рейндерс
24
Фофана
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
21
Мората
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
8
Вальверде
21
Диас
21
Диас
8
Вальверде
5
Беллингем
11
Родриго
11
Родриго
5
Беллингем
80
Муса
31
Павлович
31
Павлович
80
Муса
22
Эмерсон
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Эмерсон
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
Остались в запасе
Реал
Милан
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Реал - Милан
4
2
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
10
9
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
512
398
Сейвы
6
9
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.44
2.45
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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