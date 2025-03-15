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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Шленск
Сталь - Шленск: обзор матча 15 марта 2025
Сталь
15.03.2025, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 25 тур
1 : 4
Завершен
Шленск
13'
P. Wlazło (П)
9'
A. Paluszek
72'
А. Аль-Амлави
77'
P. Schwarz
90'
Б. Индже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Шленск
90'
ГОЛ! 1:4!
Б. Индже
Замена
Б. Эсселинк
️️️️
M. Senger
85'
Замена
F. Gerbowski
️️️️
А. Яунземс
85'
84'
Замена
Х. Удаль
️️️️
А. Аль-Амлави
84'
Замена
Б. Индже
️️️️
P. Samiec-Talar
84'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Х. Анхель Посо
77'
ГОЛ! 1:3!
P. Schwarz
Пас отдал
Т. Герчио
Замена
П. Ханнола
️️️️
M. Domański
77'
Замена
R. Assayeg
️️️️
J. David Beauguel
77'
Замена
S. Krykun
️️️️
R. Dadok
73'
72'
ГОЛ! 1:2!
А. Аль-Амлави
Пас отдал
P. Schwarz
64'
Замена
С. Джаспер
️️️️
А. Ортис
61'
Желтая карточка
Х. Анхель Посо
59'
Замена
А. Петков
️️️️
A. Paluszek
54'
Желтая карточка
А. Ортис
54'
Пенальти не реализован!
P. Schwarz
Красная карточка
Д. Кадзиор
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Wlazło
13'
10'
Желтая карточка
R. Leszczyński
9'
ГОЛ! 0:1!
A. Paluszek
Пас отдал
Т. Герчио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Piotr Wlazło
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Marc Llinares
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
17
Petr Schwarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
2-1-4-3
39
21
96
6
Гилламьер
18
23
92
Кадзиор
66
Яунземс
10
22
9
3-3-2-2
12
78
Герчио
3
3
8
21
7
14
Посо
16
Ортис
17
9
Аль-Амлави
22
3
Эсселинк
3
Эсселинк
22
66
Яунземс
32
32
66
Яунземс
10
8
Ханнола
8
Ханнола
10
96
44
44
96
9
9
9
9
3
5
Петков
5
Петков
3
14
Посо
8
Балуцэ
8
Балуцэ
14
Посо
7
27
Индже
27
Индже
7
16
Ортис
19
Джаспер
19
Джаспер
16
Ортис
9
Аль-Амлави
19
Удаль
19
Удаль
9
Аль-Амлави
Остались в запасе
Сталь
Шленск
13
Konrad Jałocha
ВР
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Сталь - Шленск
1
3
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
303
493
Сейвы
8
3
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Kos, Damian, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
Новости команд
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