Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Спортинг
Мидтьюлланд - Спортинг: обзор матча 23 февраля 2023
Мидтьюлланд
23.02.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Спортинг
21'
С. Коатес
50'
П. Гонсалвеш
77'
П. Гонсалвеш
85'
С. Гартенманн (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Спортинг
Желтая карточка
А. Гигович
90'
85'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
С. Гартенманн
Замена
Ф. Гейзельберг
️️️️
Г. Исаксен
79'
77'
ГОЛ! 0:3!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Н. Сантуш
77'
Замена
М. Танлонго
️️️️
М. Угарте
Желтая карточка
Э. Ашур
75'
75'
Желтая карточка
М. Угарте
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Д. Андерссон
72'
65'
Замена
Тринкау
️️️️
М. Эдвардс
65'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
А. Гомес
53'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Х. Морита
50'
ГОЛ! 0:2!
П. Гонсалвеш
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
А. Селмани
46'
46'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Р. Эшгайю
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
О. Серенсен
46'
Замена
Э. Ашур
️️️️
В. Андреасен
46'
Вторая желтая
Паулиньо
38'
Желтая карточка
Паулиньо
36'
34'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Коатес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
2
Андерссон
3
Гартенманн
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
18
Серенсен
8
Гигович
8
Ольссон
11
Исаксен
17
Андреасен
9
Селмани
4-2-1-2-1
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
25
Инасиу
6
Сент-Джуст
5
Морита
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Гомес
26
Паулинью
18
Серенсен
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
18
Серенсен
2
Андерссон
17
Тюхосен
17
Тюхосен
2
Андерссон
17
Андреасен
8
Ашур
8
Ашур
17
Андреасен
9
Селмани
14
Чилуфья
14
Чилуфья
9
Селмани
11
Исаксен
47
Гейзельберг
47
Гейзельберг
11
Исаксен
47
Эшгайю
2
Бельерин
2
Бельерин
47
Эшгайю
5
Угарте
16
Танлонго
16
Танлонго
5
Угарте
5
Морита
18
Фернандеш
18
Фернандеш
5
Морита
10
Эдвардс
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Эдвардс
11
Гомес
11
Сантуш
11
Сантуш
11
Гомес
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Спортинг
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
60
Марк Угбо
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
60
Марк Угбо
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Мидтьюлланд - Спортинг
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
Новости команд
Все
Мидтьюлланд
Спортинг
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+