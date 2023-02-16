Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Мидтьюлланд
Спортинг - Мидтьюлланд: обзор матча 16 февраля 2023
Спортинг
16.02.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
90+4'
С. Коатес
77'
Э. Ашур
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Мидтьюлланд
ГОЛ! 1:1!
С. Коатес
90'
+4
Желтая карточка
М. Танлонго
90'
+3
Желтая карточка
С. Коатес
87'
86'
Желтая карточка
А. Гигович
Замена
М. Танлонго
️️️️
М. Угарте
86'
86'
Замена
А. Симсир
️️️️
Г. Исаксен
83'
Желтая карточка
Г. Исаксен
Замена
Г. Инасиу
️️️️
М. Рейс
78'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Паулинью
78'
77'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ашур
67'
Замена
Э. Ашур
️️️️
Э. Мартинес
67'
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
Паулиньо
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Р. Эшгайю
65'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Гомес
65'
63'
Желтая карточка
Э. Мартинес
46'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
В. Андреасен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Рочинья
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
4-1-1-2-2
1
Адан
6
Сент-Джуст
4
Коатес
2
Рейс
47
Эшгайю
5
Угарте
28
Гонсалвеш
11
Гомес
10
Эдвардс
11
Сантуш
26
Паулинью
4-1-3-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
3
Гартенманн
29
Паулиньо
2
Андерссон
32
Мартинес
11
Исаксен
8
Гигович
8
Ольссон
17
Андреасен
2
Рейс
25
Инасиу
25
Инасиу
2
Рейс
47
Эшгайю
2
Бельерин
2
Бельерин
47
Эшгайю
5
Угарте
16
Танлонго
16
Танлонго
5
Угарте
11
Гомес
7
Тринкау
7
Тринкау
11
Гомес
26
Паулинью
9
Шермити
9
Шермити
26
Паулинью
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
32
Мартинес
8
Ашур
8
Ашур
32
Мартинес
11
Исаксен
58
Симсир
58
Симсир
11
Исаксен
17
Андреасен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
17
Андреасен
Остались в запасе
Спортинг
Мидтьюлланд
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Спортинг - Мидтьюлланд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Новости команд
Все
Спортинг
Мидтьюлланд
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+