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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Брага
Мидтьюлланд - Брага: обзор матча 25 ноября 2021
Мидтьюлланд
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа F, 5 тур
3 : 2
Завершен
Брага
2'
Э. Святченко
48'
Г. Исаксен
90+3'
Эвандер (П)
43'
Р. Орта
85'
Галено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Брага
Желтая карточка
Эвандер
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Эвандер
90'
+3
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Р. Онидика
88'
86'
Желтая карточка
Галено
85'
ГОЛ! 2:2!
Галено
Пас отдал
Ф. Моура
80'
Желтая карточка
Ф. Моура
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
72'
Замена
Шарлес
️️️️
Ж. Брумадо
72'
72'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Б. Родригеш
72'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Витинья
71'
Замена
А. Руис
️️️️
Ю. Медейрос
Желтая карточка
Р. Онидика
64'
57'
Замена
Шикинью
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
Г. Исаксен
52'
ГОЛ! 2:1!
Г. Исаксен
Пас отдал
Д. Андерссон
48'
43'
ГОЛ! 1:1!
Р. Орта
Пас отдал
Ю. Медейрос
21'
Желтая карточка
А. Каштру
ГОЛ! 1:0!
Э. Святченко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Брага
12
Тиагу Са
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
38
Маррони
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
29
Жан-Баптист Горби
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
22
Шикинью
АП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
3-3-3-1
1
Лоссль
28
Святченко
18
Жуниньо
29
Паулиньо
2
Андерссон
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
74
Брумадо
4-1-3-2
12
Са
27
Коуто
15
Оливейра
4
Родригеш
2
Лейте
30
Минейро
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
9
Витинья
45
Медейрос
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
25
Онидика
2
Каюсте
2
Каюсте
25
Онидика
74
Брумадо
35
Шарлес
35
Шарлес
74
Брумадо
4
Родригеш
74
Моура
74
Моура
4
Родригеш
8
Каштру
22
Шикинью
22
Шикинью
8
Каштру
9
Витинья
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Витинья
45
Медейрос
9
Руис
9
Руис
45
Медейрос
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Брага
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
9
Мадс Хансен
ПВ
38
Маррони
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
21
Лукаш Хорничек
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
29
Жан-Баптист Горби
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
9
Мадс Хансен
ПВ
38
Маррони
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
29
Жан-Баптист Горби
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Мидтьюлланд - Брага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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