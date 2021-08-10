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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мидтьюлланд - ПСВ
Мидтьюлланд - ПСВ: обзор матча 10 августа 2021
Мидтьюлланд
10.08.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
ПСВ
90+3'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидтьюлланд - ПСВ
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Брума
88'
Замена
М. Жуниор
️️️️
Д. Проппер
88'
Замена
Ф. Фофана
️️️️
Э. Захави
Замена
Шарлес
️️️️
Эвандер
83'
Замена
М. Хансен
️️️️
Ж. Брумадо
80'
Замена
О. Фрауло
️️️️
Р. Онидика
80'
76'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
М. Гетце
64'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
К. Гакпо
64'
Замена
Брума
️️️️
Н. Мадуэке
61'
Желтая карточка
Д. Проппер
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Н. Дир
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
24
Дэйви Проппер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
35
Шарлес
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Оскар Фрауло
ЦФ
29
Виктор Торп
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
11
Фоде Фофана
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лоссль
27
Коолс
2
Николайсен
29
Паулиньо
44
Дир
25
Онидика
2
Андерссон
11
Мабиль
10
Эвандер
10
Дрейер
74
Брумадо
4-1-1-3-1
16
Дроммел
5
Рамальо
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
24
Проппер
20
Мадуэке
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
10
Эвандер
35
Шарлес
35
Шарлес
10
Эвандер
44
Дир
11
Исаксен
11
Исаксен
44
Дир
74
Брумадо
9
Хансен
9
Хансен
74
Брумадо
25
Онидика
29
Фрауло
29
Фрауло
25
Онидика
20
Мадуэке
77
Брума
77
Брума
20
Мадуэке
24
Проппер
17
Жуниор
17
Жуниор
24
Проппер
27
Гетце
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
27
Гетце
7
Захави
11
Фофана
11
Фофана
7
Захави
18
Гакпо
35
Вертессен
35
Вертессен
18
Гакпо
Остались в запасе
Мидтьюлланд
ПСВ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
9
Виктор Линд
ЦФ
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Виктор Торп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
9
Виктор Линд
ЦФ
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Виктор Торп
ЦФ
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Мидтьюлланд - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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