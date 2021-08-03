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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Мидтьюлланд
ПСВ - Мидтьюлланд: обзор матча 03 августа 2021
ПСВ
03.08.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
19'
Н. Мадуэке
29'
М. Гетце
32'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСВ - Мидтьюлланд
Замена
Брума
️️️️
Н. Мадуэке
90'
+2
Замена
Й. Вертессен
️️️️
К. Гакпо
87'
82'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
72'
Желтая карточка
Р. Онидика
Замена
Д. Проппер
️️️️
М. ван Гинкел
70'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Мвене
70'
69'
Замена
М. Хансен
️️️️
Ж. Брумадо
57'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
А. Мабиль
46'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Шарлес
ГОЛ! 3:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Э. Захави
32'
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
Пас отдал
А. Рамальо
29'
ГОЛ! 1:0!
Н. Мадуэке
Пас отдал
Э. Захави
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
35
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
23
Михал Садилек
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
22
Фредрик Оппегард
ЦФ
11
Фоде Фофана
ЦФ
Мидтьюлланд
44
Николас Дир
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
11
Густав Исаксен
ПП
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Виктор Торп
ЦФ
29
Оскар Фрауло
ЦФ
58
Арал Симсир
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
9
Мадс Хансен
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Дроммел
30
Макс
5
Рамальо
4
Обиспо
2
Мвене
6
Сангаре
8
ван Гинкел
18
Гакпо
27
Гетце
20
Мадуэке
7
Захави
4-1-2-1-2
1
Лоссль
2
Николайсен
2
Андерссон
29
Паулиньо
28
Святченко
25
Онидика
10
Эвандер
11
Мабиль
10
Дрейер
35
Шарлес
74
Брумадо
20
Мадуэке
77
Брума
77
Брума
20
Мадуэке
2
Мвене
4
Тезе
4
Тезе
2
Мвене
8
ван Гинкел
24
Проппер
24
Проппер
8
ван Гинкел
18
Гакпо
35
Вертессен
35
Вертессен
18
Гакпо
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
35
Шарлес
27
Коолс
27
Коолс
35
Шарлес
11
Мабиль
11
Исаксен
11
Исаксен
11
Мабиль
74
Брумадо
9
Хансен
9
Хансен
74
Брумадо
Остались в запасе
ПСВ
Мидтьюлланд
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
22
Фредрик Оппегард
ЦФ
11
Фоде Фофана
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Виктор Торп
ЦФ
29
Оскар Фрауло
ЦФ
58
Арал Симсир
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
22
Фредрик Оппегард
ЦФ
11
Фоде Фофана
ЦФ
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ЦФ
29
Виктор Торп
ЦФ
29
Оскар Фрауло
ЦФ
58
Арал Симсир
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча ПСВ - Мидтьюлланд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
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