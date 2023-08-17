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Лига конференций 2026/2027
Мидтьюлланд - Омония
Мидтьюлланд - Омония: обзор матча 17 августа 2023
Мидтьюлланд
17.08.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Омония
27'
Г. Чо (П)
43'
Франкулину
45+2'
Франкулину
64'
Франкулину
80'
А. Гигович
31'
А. Какулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Омония
90'
+2
Желтая карточка
Н. Милетич
ГОЛ! 5:1!
А. Гигович
Пас отдал
И. Фоссум
80'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Г. Чо
78'
Желтая карточка
Э. Мартинес
77'
76'
Желтая карточка
К. Ансарифард
Замена
Э. Мартинес
️️️️
А. Симсир
74'
Замена
П. Ортис
️️️️
Жуниньо
74'
70'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Р. Безус
70'
Замена
В. Шимич
️️️️
В. Семеду
Замена
И. Фоссум
️️️️
Франкулину
65'
ГОЛ! 4:1!
Франкулину
Пас отдал
С. Каба
64'
Желтая карточка
К. Ольссон
52'
Замена
С. Каба
️️️️
Шарлес
46'
46'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Л. Лоизу
46'
Замена
М. Сиприано
️️️️
Я. Лецяск
46'
Замена
Н. Милетич
️️️️
А. Мэтьюз
ГОЛ! 3:1!
Франкулину
Пас отдал
Паулиньо
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Франкулину
Пас отдал
К. Ольссон
43'
34'
Желтая карточка
Р. Безус
Желтая карточка
А. Симсир
34'
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Какулис
Пас отдал
Р. Безус
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Чо
27'
25'
Красная карточка
Я. Кусулос
25'
Желтая карточка
Ф. Бачиру
25'
Желтая карточка
Я. Кусулос
17'
Желтая карточка
А. Мэтьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Омония
40
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
19
Фуад Бачиру
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Мидтьюлланд
1
Оскар Хедвалль
ВР
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Шарлес
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Омония
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
4-3-1-2
1
Лоссль
3
Гартенманн
18
Жуниньо
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
8
Ольссон
8
Гигович
18
Серенсен
58
Симсир
9
Франкулину
10
Чо
3-2-2-1-2
40
Фабиано
26
Ланг
31
Кусулос
2
Мэтьюз
5
Кулибали
26
Лецяск
19
Бачиру
90
Безус
10
Семеду
9
Какулис
75
Лоизу
18
Жуниньо
23
Ортис
23
Ортис
18
Жуниньо
58
Симсир
32
Мартинес
32
Мартинес
58
Симсир
9
Франкулину
8
Фоссум
8
Фоссум
9
Франкулину
35
Шарлес
35
Шарлес
10
Чо
74
Брумадо
74
Брумадо
10
Чо
Шарлес
9
Каба
9
Каба
Шарлес
26
Лецяск
6
Сиприано
6
Сиприано
26
Лецяск
2
Мэтьюз
73
Милетич
73
Милетич
2
Мэтьюз
10
Семеду
21
Шимич
21
Шимич
10
Семеду
75
Лоизу
8
Харалампус
8
Харалампус
75
Лоизу
90
Безус
17
Ансарифард
17
Ансарифард
90
Безус
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Омония
1
Оскар Хедвалль
ВР
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
82
Andreas Christou
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Мидтьюлланд - Омония
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Стадион:
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