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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Новая Зеландия
Мексика - Новая Зеландия: обзор матча 08 сентября 2024
Мексика
08.09.2024, воскресенье, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Новая Зеландия
5'
О. Пинеда
53'
С. Уэрта
57'
Л. Ромо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мексика - Новая Зеландия
90'
Желтая карточка
М. Стаменич
81'
Замена
Н. Пиджнакер
️️️️
Т. Смит
81'
Замена
Л. Роджерсон
️️️️
К. Барбарусес
Желтая карточка
Л. Чавес
77'
75'
Желтая карточка
Т. Смит
Желтая карточка
Й. Васкес
74'
Замена
К. Родригес
️️️️
Л. Ромо
71'
Замена
Х. Ангуло
️️️️
Х. Гальярдо
71'
71'
Замена
А. Руфер
️️️️
Д. Белл
70'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
К. Вуд
65'
Замена
Э. Джаст
️️️️
Б. Олд
65'
Замена
Б. Туилома
️️️️
Т. Пэйн
Замена
Х. Мартин
️️️️
С. Хименес
61'
Замена
С. Кордова
️️️️
О. Пинеда
60'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Р. Альварадо
60'
ГОЛ! 3:0!
Л. Ромо
Пас отдал
О. Пинеда
57'
ГОЛ! 2:0!
С. Уэрта
Пас отдал
Л. Ромо
53'
Замена
С. Уэрта
️️️️
Х. Киньонес
52'
ГОЛ! 1:0!
О. Пинеда
Пас отдал
Р. Альварадо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Рауль Ранхель
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
3
Сесар Монтес
(К)
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Майкл Боксолл
(К)
ЦЗ
19
Бен Олд
ЛВ
6
Джо Белл
ОП
2
Тим Пэйн
ЦП
10
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
26
Томми Смит
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Мексика
1
Луис Малагон
ВР
29
Алекс Падилья
ВР
13
Alan Mozo
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
21
Сезар Уэрта
ЦП
6
Эрик Лира
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
16
Фидель Амбрис
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
26
Марсело Флорес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
20
Хенри Мартин
ЦФ
9
Гильермо Мартинес
ЦФ
Новая Зеландия
1
Алекс Полсен
ВР
22
Oliver Sail
ВР
3
Сэм Саттон
ЛЗ
75
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
5
Финн Сурман
ЦЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ЦП
7
Логан Роджерсон
ЦП
11
Элайджа Джаст
ПВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ранхель
23
Гальярдо
3
Монтес
5
Васкес
15
Рейес
24
Чавес
7
Ромо
17
Пинеда
25
Альварадо
11
Хименес
16
Киньонес
2-1-3-1-3
1
Крокомб
4
Боксолл
13
Кэкачей
6
Белл
2
Пэйн
10
Гарбетт
8
Стаменич
19
Олд
17
Барбарусес
9
Вуд
26
Смит
23
Гальярдо
27
Ангуло
27
Ангуло
23
Гальярдо
16
Киньонес
21
Уэрта
21
Уэрта
16
Киньонес
7
Ромо
8
Родригес
8
Родригес
7
Ромо
17
Пинеда
15
Кордова
15
Кордова
17
Пинеда
25
Альварадо
16
Лайнес
16
Лайнес
25
Альварадо
11
Хименес
20
Мартин
20
Мартин
11
Хименес
26
Смит
75
Пиджнакер
75
Пиджнакер
26
Смит
2
Пэйн
6
Туилома
6
Туилома
2
Пэйн
6
Белл
14
Руфер
14
Руфер
6
Белл
17
Барбарусес
7
Роджерсон
7
Роджерсон
17
Барбарусес
19
Олд
11
Джаст
11
Джаст
19
Олд
9
Вуд
18
Уэйн
18
Уэйн
9
Вуд
Остались в запасе
Мексика
Новая Зеландия
1
Луис Малагон
ВР
29
Алекс Падилья
ВР
13
Alan Mozo
ЦЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
6
Эрик Лира
ЦП
16
Фидель Амбрис
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
9
Гильермо Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
1
Алекс Полсен
ВР
22
Oliver Sail
ВР
3
Сэм Саттон
ЛЗ
5
Финн Сурман
ЦЗ
Главный тренер
Даррен Базили
Остались в запасе
1
Луис Малагон
ВР
29
Алекс Падилья
ВР
13
Alan Mozo
ЦЗ
4
Victor Guzmán
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
6
Эрик Лира
ЦП
16
Фидель Амбрис
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
9
Гильермо Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Полсен
ВР
22
Oliver Sail
ВР
3
Сэм Саттон
ЛЗ
5
Финн Сурман
ЦЗ
Главный тренер
Хайме Лосано
Главный тренер
Даррен Базили
Статистика матча Мексика - Новая Зеландия
2
2
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Количество передач
515
399
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
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