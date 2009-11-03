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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Цюрих
Марсель - Цюрих: обзор матча 03 ноября 2009
Марсель
03.11.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 4 тур
6 : 1
Завершен
Цюрих
3'
С. Эгертер (АГ)
11'
Ф. Абриэль
52'
М. Ньянг
80'
В. Хилтон
87'
Б. Шейру
90'
Брандао
31'
А. Альфонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Цюрих
ГОЛ! 6:1!
Брандао
ГОЛ! 5:1!
Б. Шейру
Замена
Э. Сиссе
️️️️
С. Мбиа
Желтая карточка
Ф. Штахель
ГОЛ! 4:1!
В. Хилтон
Замена
А. Никчи
️️️️
А. Альфонс
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Ф. Абриэль
Желтая карточка
Х. Тихинен
Желтая карточка
Б. Шейру
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Б. Коне
ГОЛ! 3:1!
М. Ньянг
Желтая карточка
О. Оконкво
Замена
М. Гаич
️️️️
С. Эгертер
ГОЛ! 2:1!
А. Альфонс
Желтая карточка
Брандао
20'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Абриэль
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Эгертер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Брандао
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
30
Ханну Тихинен
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
22
Флориан Штахель
ПЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
9
Душан Джурич
ЛП
7
Сильван Эгертер
ЦП
0
Оньекачи Оконкво
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
12
Александр Альфонс
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
4
Мартин Бюхель
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-3-3
30
Манданда
4
Хилтон
20
Диавара
5
Хайнце
2
Бокали
25
Мбиа
8
Шейру
7
Абриэль
14
Коне
76
Ньянг
11
Брандао
4-3-1-1
1
Леони
2
Кох
30
Тихинен
21
Роша
22
Штахель
7
Эгертер
0
Оконкво
9
Джурич
5
Маргайрас
12
Альфонс
7
Абриэль
77
Каборе
77
Каборе
7
Абриэль
25
Мбиа
22
Сиссе
22
Сиссе
25
Мбиа
14
Коне
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
14
Коне
7
Эгертер
14
Гаич
14
Гаич
7
Эгертер
12
Альфонс
30
Никчи
30
Никчи
12
Альфонс
14
Мехмеди
14
Мехмеди
Остались в запасе
Марсель
Цюрих
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Андреа Гуателли
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
4
Мартин Бюхель
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
1
Андреа Гуателли
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
4
Мартин Бюхель
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Марсель - Цюрих
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Помощники судьи:
Мартин Крайанс
Френсис Эндрюс (оба - Шотландия)
Резервный судья:
Майк Тамилти (Шотландия)
Делегат:
Барри Тейлор (Англия)
Инспектор:
Карл-Эрик Нильссон (Швеция)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:40 (в записи)
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