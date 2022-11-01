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Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Тоттенхэм
Марсель - Тоттенхэм: обзор матча 01 ноября 2022
Марсель
01.11.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
45+2'
Ч. Мбемба
54'
К. Лангле
90+5'
П. Хейбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Тоттенхэм
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Г. Кейн
90'
+3
Замена
Б. Хиль
️️️️
Л. Моура
90'
+2
Желтая карточка
П. Хейбьерг
84'
Замена
О. Скипп
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Л. Суарес
️️️️
В. Ронжье
83'
Желтая карточка
Л. Балерди
76'
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
73'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Ж. Верету
73'
Замена
С. Колашинац
️️️️
С. Жиго
73'
57'
Желтая карточка
К. Лангле
54'
ГОЛ! 1:1!
К. Лангле
Пас отдал
И. Перишич
46'
Замена
Эмерсон
️️️️
Р. Сессеньон
ГОЛ! 1:0!
Ч. Мбемба
Пас отдал
Ж. Верету
45'
+2
29'
Замена
И. Биссума
️️️️
Х. Сон
Замена
С. Жиго
️️️️
Э. Байи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Лопес
99
Мбемба
3
Байи
26
Балерди
17
Тавареш
92
Клосс
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
77
Арит
4
Санчес
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
2
Лангле
15
Дайер
30
Сессеньон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
7
Моура
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
Жиго
23
Колашинац
23
Колашинац
Жиго
3
Байи
2
Жиго
2
Жиго
3
Байи
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
17
Верету
7
Ундер
7
Ундер
17
Верету
21
Ронжье
97
Суарес
97
Суарес
21
Ронжье
30
Сессеньон
22
Эмерсон
22
Эмерсон
30
Сессеньон
30
Бентанкур
34
Скипп
34
Скипп
30
Бентанкур
7
Сон
28
Биссума
28
Биссума
7
Сон
7
Моура
17
Хиль
17
Хиль
7
Моура
Остались в запасе
Марсель
Тоттенхэм
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
8
Жерсон
ЦП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Марсель - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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Марсель
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