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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Марсель
Зальцбург - Марсель: обзор матча 03 мая 2018
Зальцбург
03.05.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Марсель
53'
А. Айдара
65'
Б. Сарр (АГ)
116'
Роланду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Марсель
120'
+2
Желтая карточка
Й. Пеле
Вторая желтая
А. Айдара
119'
118'
Желтая карточка
Роланду
Желтая карточка
М. Даббур
117'
116'
ГОЛ! 2:1!
Роланду
Пас отдал
Д. Пайет
100'
Желтая карточка
Ж. Амави
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
94'
Желтая карточка
А. Рамальо
86'
84'
Желтая карточка
Д. Пайет
77'
Желтая карточка
В. Жермен
Желтая карточка
А. Айдара
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Сарр
Пас отдал
К. Шлагер
65'
57'
Желтая карточка
А. Рами
ГОЛ! 1:0!
А. Айдара
53'
39'
Желтая карточка
М. Лопес
35'
Желтая карточка
Б. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
4-1-3-2
33
Вальке
17
Ульмер
5
Рамальо
15
Чалета-Цар
22
Ляйнер
18
Самассеку
21
Айдара
23
Бериша
21
Шлагер
9
Даббур
8
Гульбрандсен
3-1-2-3-1
16
Пеле
70
Сарр
23
Рами
23
Амави
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Зальцбург
Марсель
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
23
Чикан Станкович
ВР
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Зальцбург - Марсель
4
1
8
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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