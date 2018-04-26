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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Зальцбург
Марсель - Зальцбург: обзор матча 26 апреля 2018
Марсель
26.04.2018, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Зальцбург
15'
Ф. Товен
63'
К. Н'Жи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Зальцбург
Желтая карточка
К. Митроглу
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Н'Жи
Пас отдал
Д. Пайет
63'
22'
Желтая карточка
Х. Вольф
Желтая карточка
М. Лопес
20'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
Д. Пайет
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
12
Анри Бедимо
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Пеле
23
Амави
23
Рами
70
Сарр
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
11
Митроглу
4-1-2-1-2
33
Вальке
22
Ляйнер
15
Чалета-Цар
5
Рамальо
17
Ульмер
18
Самассеку
23
Бериша
21
Айдара
17
Вольф
9
Даббур
7
Хванг
Остались в запасе
Марсель
Зальцбург
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
12
Анри Бедимо
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
12
Анри Бедимо
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Зальцбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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