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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Порту
Марсель - Порту: обзор матча 25 ноября 2020
Марсель
25.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
0 : 2
Завершен
Порту
39'
З. Сануси
72'
С. Оливейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Порту
90'
Замена
М. Лум
️️️️
С. Оливейра
86'
Желтая карточка
С. Оливейра
Желтая карточка
Д. Пайет
85'
79'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Л. Диас
79'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
М. Марега
78'
Замена
М. Тареми
️️️️
Х. Корона
Замена
М. Аке
️️️️
Ф. Товен
78'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
М. Сансон
78'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Оливейра
Вторая желтая
Л. Балерди
70'
67'
Вторая желтая
М. Груйич
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Б. Камара
60'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
В. Жермен
59'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Л. Энрике
59'
58'
Желтая карточка
М. Груйич
Желтая карточка
Ф. Товен
54'
Желтая карточка
Б. Камара
50'
39'
ГОЛ! 0:1!
З. Сануси
Желтая карточка
М. Сансон
36'
Желтая карточка
Л. Балерди
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Марсель
30
Фабио Ванни
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
27
Гонсалес
26
Балерди
2
Сакаи
8
Камара
21
Ронжье
8
Сансон
11
Энрике
10
Товен
98
Жермен
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
5
Сарр
12
Сануси
8
Груйич
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
14
Диас
17
Корона
10
Товен
11
Аке
11
Аке
10
Товен
11
Энрике
10
Пайет
10
Пайет
11
Энрике
8
Сансон
5
Нагатомо
5
Нагатомо
8
Сансон
8
Камара
27
Кюизанс
27
Кюизанс
8
Камара
98
Жермен
9
Бенедетто
9
Бенедетто
98
Жермен
91
Марега
17
Мариу
17
Мариу
91
Марега
27
Оливейра
21
Лум
21
Лум
27
Оливейра
14
Диас
10
Накадзима
10
Накадзима
14
Диас
17
Корона
9
Тареми
9
Тареми
17
Корона
Остались в запасе
Марсель
Порту
30
Фабио Ванни
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
20
Фабиу Виейра
ПП
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
30
Фабио Ванни
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
20
Фабиу Виейра
ПП
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Марсель - Порту
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Арена
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