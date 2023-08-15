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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Панатинаикос
Марсель - Панатинаикос: обзор матча 15 августа 2023
Марсель
15.08.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Панатинаикос
2'
П. Обамеянг
45+1'
П. Обамеянг
90+9'
Ф. Иоаннидис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Панатинаикос
ГОЛ!
Ф. Младенович
3:5
ГОЛ!
Витинья
3:4
ГОЛ!
С. Паласиос
2:4
ГОЛ!
И. Сарр
2:3
ГОЛ!
Л. Кляйнхайзлер
1:3
ГОЛ!
Ж. Верету
1:2
ГОЛ!
Бернард
0:2
Пенальти не реализован!
М. Гендузи
ГОЛ!
Ф. Иоаннидис
0:1
Замена
Р. Бланко
️️️️
П. Лопес
120'
+4
106'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Д. Мансини
91'
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
Желтая карточка
Ж. Верету
90'
+11
90'
+11
Желтая карточка
С. Паласиос
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Иоаннидис
90'
+6
Желтая карточка
Р. Перес
88'
Желтая карточка
Д. Мансини
Замена
Витинья
️️️️
П. Обамеянг
80'
70'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Т. Вилена
68'
Желтая карточка
Г. Вагианнидис
Замена
М. Гендузи
️️️️
И. Ндиайе
68'
63'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
63'
Замена
Бернард
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
А. Арит
️️️️
А. Унаи
59'
46'
Замена
С. Паласиос
️️️️
Б. Вербич
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Ж. Клосс
45'
+1
25'
Желтая карточка
А. Бриноли
17'
Желтая карточка
Т. Едвай
Желтая карточка
П. Обамеянг
7'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
И. Сарр
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Витинья
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
6
Лоди
2
Жиго
99
Мбемба
92
Клосс
21
Ронжье
7
Ндиайе
21
Унаи
17
Верету
7
Сарр
7
Обамеянг
3-3-3-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
32
Магнуссон
4
Едвай
21
Перес
52
Вилена
27
Хуанкар
7
Мансини
31
Джуричич
7
Вербич
99
Шпорар
13
Лопес
36
Бланко
36
Бланко
13
Лопес
7
Ндиайе
6
Гендузи
6
Гендузи
7
Ндиайе
21
Унаи
77
Арит
77
Арит
21
Унаи
7
Обамеянг
9
Витинья
9
Витинья
7
Обамеянг
52
Вилена
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
52
Вилена
7
Мансини
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
7
Мансини
31
Джуричич
11
Бернард
11
Бернард
31
Джуричич
7
Вербич
34
Паласиос
34
Паласиос
7
Вербич
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
Марсель
Панатинаикос
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Марсель - Панатинаикос
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
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