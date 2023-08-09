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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Панатинаикос - Марсель
Панатинаикос - Марсель: обзор матча 09 августа 2023
Панатинаикос
09.08.2023, среда, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Марсель
83'
Бернард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Марсель
Желтая карточка
Бернард
90'
86'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Ж. Верету
85'
Замена
Ч. Мбемба
️️️️
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:0!
Бернард
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
83'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Т. Вилена
78'
Желтая карточка
Р. Перес
77'
75'
Замена
А. Арит
️️️️
И. Сарр
74'
Замена
Ф. Режис Муг
️️️️
И. Ндиайе
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
72'
Замена
Бернард
️️️️
Ф. Джуричич
71'
67'
Замена
В. Ронжье
️️️️
А. Унаи
65'
Вторая желтая
Ж. Кондогбиа
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Б. Вербич
58'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
43'
31'
Желтая карточка
Л. Балерди
16'
Желтая карточка
И. Ндиайе
1'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Амин Арит
АП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Витинья
ЦФ
3-3-3-1
91
Бриноли
4
Едвай
32
Магнуссон
13
Вагианнидис
27
Хуанкар
52
Вилена
21
Перес
7
Вербич
31
Джуричич
7
Мансини
99
Шпорар
4-4-1-1
13
Лопес
92
Клосс
2
Жиго
26
Балерди
6
Лоди
17
Верету
19
Кондогбиа
21
Унаи
7
Ндиайе
7
Сарр
7
Обамеянг
52
Вилена
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
52
Вилена
7
Вербич
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
7
Вербич
31
Джуричич
11
Бернард
11
Бернард
31
Джуричич
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
7
Обамеянг
99
Мбемба
99
Мбемба
7
Обамеянг
21
Унаи
21
Ронжье
21
Ронжье
21
Унаи
17
Верету
6
Гендузи
6
Гендузи
17
Верету
7
Сарр
77
Арит
77
Арит
7
Сарр
7
Ндиайе
77
Муг
77
Муг
7
Ндиайе
Остались в запасе
Панатинаикос
Марсель
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
Главный тренер
Иван Йованович
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Панатинаикос - Марсель
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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