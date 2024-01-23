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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Саттон Юнайтед
Мэнсфилд Таун - Саттон Юнайтед: обзор матча 23 января 2024
Мэнсфилд Таун
23.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
35'
G. Maris
8'
L. Angol
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Саттон Юнайтед
Замена
W. Swan
️️️️
G. Maris
73'
Замена
O. Clarke
️️️️
A. Lewis
73'
Замена
H. Boateng
️️️️
S. Quinn
73'
72'
Замена
L. John
️️️️
B. Goodliffe
64'
Замена
Д. Коли
️️️️
O. Sanderson
64'
Замена
H. Beautyman
️️️️
C. Eastmond
46'
Замена
O. Patrick
️️️️
O. Sowunmi
ГОЛ! 1:1!
G. Maris
Пас отдал
S. McLaughlin
35'
Желтая карточка
S. Quinn
29'
28'
Желтая карточка
Д. Киззи
Замена
S. McLaughlin
️️️️
Л. Брант
27'
Желтая карточка
Л. Брант
21'
8'
ГОЛ! 0:1!
L. Angol
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
9
Jordan Bowery
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Мэнсфилд Таун
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Саттон Юнайтед
6
Louis John
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
7
Джош Коли
АП
25
Steven Arnold
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
2-1-1-5
44
Флинт
18
5
Брант
25
Рид
50
6
16
10
7
Экинс
3-2-5
1
Бузанис
5
3
30
Киззи
15
11
18
9
8
23
5
16
21
21
16
18
8
8
18
5
Брант
3
3
5
Брант
10
24
24
10
5
6
6
5
15
7
7
15
18
7
Коли
7
Коли
18
5
11
11
5
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Саттон Юнайтед
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
42
Sam Hart
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
Остались в запасе
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Остались в запасе
42
Sam Hart
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Саттон Юнайтед
2
1
Всего ударов по воротам
17
2
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
13
8
Нарушения
8
13
Офсайды
1
0
Количество передач
423
209
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
59
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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