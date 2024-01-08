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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 января 2024
Уиган Атлетик
08.01.2024, понедельник, 23:15
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
22'
Д. Далот
74'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Замена
А. Меджбри
️️️️
Р. Хойлунд
90'
+2
Замена
О. Форсон
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
К. Лэнг
️️️️
М. Годо
90'
+2
87'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
А. Гарначо
83'
Замена
В. Камбвала
️️️️
Д. Далот
Замена
Д. Смит
️️️️
Л. Шоу
78'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. Джонс
78'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Фернандеш
Замена
Д. Магеннис
️️️️
С. Хамфрис
60'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Далот
Пас отдал
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Чарли Хьюз
(К)
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
17
Баба Адико
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
19
Тело Осгор
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
19
Люк Робинсон
ЛЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
18
Джонни Смит
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
28
Аннибал Меджбри
АП
11
Омари Форсон
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
9
Джо Хагилл
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
2
Сессеньон
29
Шоу
11
Джонс
28
Клэр
17
Адико
19
Осгор
20
Годо
11
Хамфрис
4-2-3-1
24
Онана
2
Далот
19
Варан
35
Эванс
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
37
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
11
Джонс
20
МакМанаман
20
МакМанаман
11
Джонс
20
Годо
10
Лэнг
10
Лэнг
20
Годо
11
Хамфрис
9
Магеннис
9
Магеннис
11
Хамфрис
29
Шоу
18
Смит
18
Смит
29
Шоу
2
Далот
53
Камбвала
53
Камбвала
2
Далот
19
Хойлунд
28
Меджбри
28
Меджбри
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
11
Форсон
11
Форсон
9
Рэшфорд
17
Гарначо
28
Пельистри
28
Пельистри
17
Гарначо
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
19
Люк Робинсон
ЛЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
47
Шола Шоретайр
ПВ
9
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
19
Люк Робинсон
ЛЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
47
Шола Шоретайр
ПВ
9
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Всего ударов по воротам
9
33
Удары в створ
2
14
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
12
Нарушения
6
9
Офсайды
0
1
Количество передач
304
602
Сейвы
12
2
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
4
20
Удары из-за пределов штрафной
5
13
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
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