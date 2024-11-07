Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - ПАОК
Манчестер Юнайтед - ПАОК: обзор матча 07 ноября 2024
Манчестер Юнайтед
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
ПАОК
50'
А. Диалло
77'
А. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - ПАОК
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Хойлунд
90'
Желтая карточка
Каземиро
85'
84'
Замена
Ш. Шоретайр
️️️️
Тайсон
Замена
М. Маунт
️️️️
А. Диалло
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Диалло
77'
75'
Замена
К. Десподов
️️️️
М. Камара
65'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Ш. Шваб
65'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Т. Тиссудали
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Д. Далот
65'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Угарте
65'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Гарначо
65'
56'
Желтая карточка
Т. Тиссудали
Желтая карточка
М. Угарте
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Диалло
Пас отдал
Б. Фернандеш
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Штефан Шваб
(К)
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
3
Линделеф
35
Эванс
2
Далот
5
Угарте
5
Каземиро
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
4-4-1-1
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
25
Колли
21
Баба
22
Шваб
14
Живкович
2
Камара
21
Оздоев
9
Тиссудали
11
Тайсон
2
Далот
6
Мартинес
6
Мартинес
2
Далот
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
16
Диалло
7
Маунт
7
Маунт
16
Диалло
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
17
Гарначо
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
22
Шваб
8
Бакайоко
8
Бакайоко
22
Шваб
2
Камара
77
Десподов
77
Десподов
2
Камара
11
Тайсон
47
Шоретайр
47
Шоретайр
11
Тайсон
9
Тиссудали
63
Чалов
63
Чалов
9
Тиссудали
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
ПАОК
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Манчестер Юнайтед - ПАОК
2
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
15
Офсайды
1
0
Количество передач
520
470
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.87
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
0 : 0
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
ПАОК
Почеттино рассказал о состоянии «Манчестер Юнайтед» после двух поражений 0:4 в АПЛ
18:42
Почеттино дал комментарий после трагикомичного начала карьеры в «МЮ»
12:21
АПЛ. «Брентфорд» больно отвозил «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:0)
Вчера, 19:57
5
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:55
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Бруну Фернандешу
27 ноября
Почеттино рассказал о состоянии «Манчестер Юнайтед» после двух поражений 0:4 в АПЛ
18:42
Почеттино дал комментарий после трагикомичного начала карьеры в «МЮ»
12:21
АПЛ. «Брентфорд» больно отвозил «МЮ» на «Олд Траффорд» (4:0)
Вчера, 19:57
5
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:55
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Бруну Фернандешу
27 ноября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+