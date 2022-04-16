Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 16 апреля 2022
Манчестер Юнайтед
16.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 2
Завершен
Норвич Сити
7'
К. Роналду
32'
К. Роналду
76'
К. Роналду
45+1'
К. Доуэлл
52'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
82'
Замена
Д. Роу
️️️️
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
76'
74'
Замена
П. Плахета
️️️️
К. Доуэлл
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Теллес
74'
Замена
Х. Мата
️️️️
П. Погба
74'
73'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
К. МакЛин
Замена
Н. Матич
️️️️
Д. Лингард
63'
52'
ГОЛ! 2:2!
Т. Пукки
Пас отдал
К. Доуэлл
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Доуэлл
Пас отдал
Т. Пукки
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Теллес
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Э. Эланга
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
17
Алехандро Гарначо
ЦП
64
Хуан Мата
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
4-1-3-2
43
Де Хеа
13
Теллес
29
Линделеф
5
Магуайр
2
Далот
8
Погба
19
Эланга
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
77
Лингард
4-1-2-2-1
23
Крул
3
Бирам
23
Гибсон
4
Хэнли
13
Яннулис
17
Норманн
23
МакЛин
33
Лис-Мелу
7
Рашица
26
Доуэлл
20
Пукки
77
Лингард
18
Матич
18
Матич
77
Лингард
8
Погба
64
Мата
64
Мата
8
Погба
13
Теллес
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
13
Теллес
23
МакЛин
6
Гилмор
6
Гилмор
23
МакЛин
33
Лис-Мелу
11
Роу
11
Роу
33
Лис-Мелу
26
Доуэлл
77
Плахета
77
Плахета
26
Доуэлл
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+