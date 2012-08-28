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Лига чемпионов 2026/2027
Панатинаикос - Малага
Панатинаикос - Малага: обзор матча 28 августа 2012
Панатинаикос
28.08.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Малага
90'
+2
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Хоакин
88'
Замена
Дуда
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
С. Маринос
80'
Замена
Точе
️️️️
Б. Форнароли
73'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Зека
71'
Желтая карточка
Витоло
63'
63'
Замена
Хуанми
️️️️
Ф. Олинга
Замена
Х. Мавриас
️️️️
К. Кацуранис
46'
31'
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
К. Кацуранис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
6
Витоло
ОП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
6
Зека
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
8
Фабрис Олинга
ЛФ
Панатинаикос
1
Стефанос Капино
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
35
Харис Мавриас
ПП
28
Антонис Петропулос
ЦФ
9
Точе
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-3-2
1
Карнезис
21
Спиропулос
26
Винтра
4
Веласкес
25
Пинту
6
Витоло
28
Кацуранис
6
Зека
7
Христодулопулос
33
Сиссоко
10
Форнароли
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
18
Монреаль
16
Мареска
28
Тулалан
17
Хоакин
22
Иско
8
Олинга
10
Форнароли
9
Точе
9
Точе
10
Форнароли
28
Кацуранис
35
Мавриас
35
Мавриас
28
Кацуранис
19
Элизеу
17
Дуда
17
Дуда
19
Элизеу
17
Хоакин
20
Портильо
20
Портильо
17
Хоакин
8
Олинга
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Олинга
Остались в запасе
Панатинаикос
Малага
28
Антонис Петропулос
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
28
Антонис Петропулос
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Панатинаикос - Малага
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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