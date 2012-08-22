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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Малага - Панатинаикос
Малага - Панатинаикос: обзор матча 22 августа 2012
Малага
22.08.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Панатинаикос
17'
М. Демичелис
34'
Элизеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Панатинаикос
Желтая карточка
Дуда
90'
+4
Замена
Дуда
️️️️
Элизеу
78'
72'
Желтая карточка
Л. Винтра
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Ф. Олинга
70'
Замена
И. Камачо
️️️️
Э. Мареска
70'
69'
Замена
Точе
️️️️
Б. Форнароли
64'
Замена
А. Пинту
️️️️
Ж. Бумсонг
Желтая карточка
Иско
47'
39'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Зека
ГОЛ! 2:0!
Элизеу
Пас отдал
Иско
34'
19'
Желтая карточка
Зека
ГОЛ! 1:0!
М. Демичелис
Пас отдал
Велигтон
17'
Желтая карточка
Х. Гамес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
8
Фабрис Олинга
ЛФ
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
6
Витоло
ОП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
6
Зека
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
33
Ибрахима Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
9
Точе
ЦФ
28
Антонис Петропулос
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
3
Велигтон
2
Демичелис
19
Элизеу
18
Гамес
16
Мареска
28
Тулалан
22
Иско
17
Хоакин
8
Олинга
4-1-3-2
1
Карнезис
4
Бумсонг
26
Винтра
4
Веласкес
21
Спиропулос
6
Витоло
35
Мавриас
6
Зека
28
Кацуранис
33
Сиссоко
10
Форнароли
16
Мареска
4
Камачо
4
Камачо
16
Мареска
8
Олинга
30
Буонанотте
30
Буонанотте
8
Олинга
19
Элизеу
17
Дуда
17
Дуда
19
Элизеу
10
Форнароли
9
Точе
9
Точе
10
Форнароли
4
Бумсонг
25
Пинту
25
Пинту
4
Бумсонг
6
Зека
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
6
Зека
Остались в запасе
Малага
Панатинаикос
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
28
Антонис Петропулос
ЦФ
1
Стефанос Коцолис
ВР
17
Стергиос Маринос
ПЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
28
Антонис Петропулос
ЦФ
1
Стефанос Коцолис
ВР
17
Стергиос Маринос
ПЗ
8
Анастасиос Лагос
ЦП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Малага - Панатинаикос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Ла Росаледа
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