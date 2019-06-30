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Расписание матчей
Кубок Африки
Мадагаскар - Нигерия
Мадагаскар - Нигерия: обзор матча 30 июня 2019
Мадагаскар
30.06.2019, воскресенье, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Нигерия
Матч
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Статистика матча Мадагаскар - Нигерия
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0
0
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0
Матчи команд
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
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