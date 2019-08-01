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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - Страсбур
Маккаби Х - Страсбур: обзор матча 01 августа 2019
Маккаби Х
01.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Страсбур
17'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - Страсбур
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Томассон
Начало матча
Статистика матча Маккаби Х - Страсбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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Маккаби Х
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