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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Страсбур - Маккаби Х
Страсбур - Маккаби Х: обзор матча 25 июля 2019
Страсбур
25.07.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Маккаби Х
45'
Л. Ажорк (П)
47'
А. Томассон
62'
Ж. Мартен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Маккаби Х
ГОЛ! 3:0!
Ж. Мартен
Пас отдал
А. Томассон
62'
ГОЛ! 2:0!
А. Томассон
Пас отдал
Л. Ажорк
47'
Желтая карточка
И. Аанеба
45'
+5
Желтая карточка
Ю. Фофана
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Ажорк
45'
Начало матча
Статистика матча Страсбур - Маккаби Х
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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Страсбур
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