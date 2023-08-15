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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - Слован
Маккаби Х - Слован: обзор матча 15 августа 2023
Маккаби Х
15.08.2023, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Слован
29'
Ф. Пьеррот
45+2'
Д. Саба
85'
М. Толич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Слован
90'
+2
Желтая карточка
М. Толич
Желтая карточка
Ш. Голдберг
88'
85'
ГОЛ! 2:1!
М. Толич
Пас отдал
Н. Марчелли
80'
Замена
С. Блэкмен
️️️️
Д. Стрелец
Замена
G. Naor
️️️️
А. Мохамед
77'
68'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
Ю. Куцка
67'
Замена
М. Толич
️️️️
Ш. Зуберу
Замена
М. Кандиль
️️️️
М. Жабер
65'
Желтая карточка
Ф. Пьеррот
64'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Д. Азиза
64'
46'
Замена
Ф. Лихы
️️️️
А. Чаврич
46'
Замена
М. Абубакари
️️️️
Т. Барсегян
ГОЛ! 2:0!
Д. Саба
Пас отдал
Т. Чери
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пьеррот
Пас отдал
Т. Чери
29'
Желтая карточка
А. Мохамед
24'
Желтая карточка
П. Корню
21'
21'
Желтая карточка
Т. Барсегян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
5
Махмуд Жабер
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Слован
82
Милан Борян
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
25
Анан Халаили
ЦФ
Слован
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
10
Марко Толич
АП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
4-2-2-2
16
Нитцан
27
Корню
4
Сек
3
Голдберг
6
Сандгрен
4
Мохамед
5
Жабер
9
Чери
8
Азиза
91
Саба
19
Пьеррот
3-4-1-2
82
Борян
4
Кашия
25
Паушек
36
Ловат
11
Барсегян
23
Канкава
33
Куцка
12
Байрич
77
Чаврич
13
Стрелец
23
Зуберу
4
Мохамед
15
15
4
Мохамед
5
Жабер
23
Кандиль
23
Кандиль
5
Жабер
8
Азиза
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
8
Азиза
77
Чаврич
6
Лихы
6
Лихы
77
Чаврич
33
Куцка
10
Марчелли
10
Марчелли
33
Куцка
23
Зуберу
10
Толич
10
Толич
23
Зуберу
13
Стрелец
28
Блэкмен
28
Блэкмен
13
Стрелец
11
Барсегян
27
Абубакари
27
Абубакари
11
Барсегян
Остались в запасе
Маккаби Х
Слован
55
Рами Гершон
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
25
Анан Халаили
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
25
Анан Халаили
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Мессай Дего
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Маккаби Х - Слован
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
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Маккаби Х
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
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