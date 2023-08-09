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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Маккаби Х
Слован - Маккаби Х: обзор матча 09 августа 2023
Слован
09.08.2023, среда, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Маккаби Х
12'
Ю. Куцка
5'
Ф. Пьеррот
15'
Д. Саба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Маккаби Х
90'
+1
Желтая карточка
П. Корню
90'
Желтая карточка
Ш. Голдберг
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Л. Паушек
87'
79'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Д. Саба
Замена
М. Толич
️️️️
К. Саввидис
75'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
М. Абубакари
75'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
Ш. Зуберу
63'
15'
ГОЛ! 1:2!
Д. Саба
Пас отдал
П. Корню
ГОЛ! 1:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
Л. Ловат
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Пьеррот
Пас отдал
Д. Саба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Милан Борян
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
5
Махмуд Жабер
ОП
8
Долев Азиза
ЦП
91
Диа Саба
ЦФ
25
Анан Халаили
ЦФ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Слован
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марко Толич
АП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
14
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
3-4-1-2
82
Борян
36
Ловат
4
Кашия
25
Паушек
12
Байрич
88
Саввидис
33
Куцка
23
Канкава
77
Чаврич
23
Зуберу
27
Абубакари
4-2-1-3
16
Нитцан
6
Сандгрен
4
Сек
3
Голдберг
27
Корню
4
Мохамед
5
Жабер
8
Азиза
19
Пьеррот
25
Халаили
91
Саба
25
Паушек
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
25
Паушек
23
Зуберу
11
Барсегян
11
Барсегян
23
Зуберу
88
Саввидис
10
Толич
10
Толич
88
Саввидис
27
Абубакари
13
Стрелец
13
Стрелец
27
Абубакари
91
Саба
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
91
Саба
Остались в запасе
Слован
Маккаби Х
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
14
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
Остались в запасе
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
14
Roey Elimelech
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
36
Hamza Shibli
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Слован - Маккаби Х
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
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