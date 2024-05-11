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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лутон Таун
Вест Хэм - Лутон Таун: обзор матча 11 мая 2024
Вест Хэм
11.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Лутон Таун
54'
Д. Уорд-Проус
65'
Т. Соучек
76'
Д. Эрти
6'
А. Локонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Лутон Таун
Замена
К. Кейси
️️️️
А. Огбонна
90'
+3
87'
Замена
Л. Берри
️️️️
А. Даути
87'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Р. Бурк
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
84'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Л. Пакета
84'
83'
Желтая карточка
К. Моррис
79'
Желтая карточка
Р. Бурк
ГОЛ! 3:1!
Д. Эрти
Пас отдал
М. Кудус
76'
Замена
Д. Эрти
️️️️
М. Антонио
75'
73'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Ф. Оньединма
ГОЛ! 2:1!
Т. Соучек
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд-Проус
54'
Желтая карточка
Эмерсон
52'
39'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Р. Баркли
10'
Желтая карточка
Р. Баркли
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Локонга
Пас отдал
А. Даути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
21
Огбонна
34
Цоуфал
28
Соучек
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Кудус
20
Боуэн
18
Антонио
3-3-2-2
1
Камински
15
Менжи
4
Ошо
32
Бурк
44
Оньединма
6
Баркли
6
Локонга
19
Чон
45
Даути
9
Моррис
45
Адебайо
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
21
Огбонна
16
Кейси
16
Кейси
21
Огбонна
18
Антонио
17
Эрти
17
Эрти
18
Антонио
11
Пакета
28
Ингс
28
Ингс
11
Пакета
45
Даути
8
Берри
8
Берри
45
Даути
44
Оньединма
27
Огбене
27
Огбене
44
Оньединма
6
Баркли
18
Кларк
18
Кларк
6
Баркли
32
Бурк
12
Вудроу
12
Вудроу
32
Бурк
Остались в запасе
Вест Хэм
Лутон Таун
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Вест Хэм - Лутон Таун
1
3
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
15
Офсайды
2
0
Количество передач
458
318
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.64
0.42
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Лондон
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