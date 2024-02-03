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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лутон Таун
Ньюкасл - Лутон Таун: обзор матча 03 февраля 2024
Ньюкасл
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 4
Завершен
Лутон Таун
7'
Ш. Лонгстафф
23'
Ш. Лонгстафф
67'
К. Триппьер
73'
Х. Барнс
21'
Г. Ошо
40'
Р. Баркли
59'
К. Моррис (П)
62'
Э. Адебайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Лутон Таун
90'
Желтая карточка
Г. Ошо
88'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
79'
Замена
Р. Бурк
️️️️
А. Даути
79'
Замена
Д. Браун
️️️️
К. Моррис
Желтая карточка
Д. Мерфи
76'
ГОЛ! 4:4!
Х. Барнс
Пас отдал
Л. Майли
73'
68'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Д. Кларк
ГОЛ! 3:4!
К. Триппьер
Пас отдал
Б. Гимарайнс
67'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Д. Берн
64'
Замена
Х. Барнс
️️️️
М. Альмирон
63'
62'
ГОЛ! 2:4!
Э. Адебайо
Пас отдал
Р. Баркли
60'
Желтая карточка
А. Локонга
59'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
К. Моррис
Желтая карточка
Д. Берн
56'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Э. Гордон
46'
40'
ГОЛ! 2:2!
Р. Баркли
ГОЛ! 2:1!
Ш. Лонгстафф
23'
21'
ГОЛ! 1:1!
Г. Ошо
Пас отдал
К. Моррис
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонгстафф
Пас отдал
К. Триппьер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
10
Джо Уайт
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-2-3-1
39
Дубравка
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Гордон
67
Майли
23
Мерфи
10
Альмирон
3-2-3-2
1
Камински
4
Ошо
17
Белл
15
Менжи
6
Локонга
6
Баркли
18
Кларк
27
Огбене
45
Даути
45
Адебайо
9
Моррис
33
Берн
2
Ливраменто
2
Ливраменто
33
Берн
10
Альмирон
11
Барнс
11
Барнс
10
Альмирон
10
Гордон
13
Уилсон
13
Уилсон
10
Гордон
45
Даути
32
Бурк
32
Бурк
45
Даути
18
Кларк
17
Мпанцу
17
Мпанцу
18
Кларк
9
Моррис
18
Браун
18
Браун
9
Моррис
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
Остались в запасе
Ньюкасл
Лутон Таун
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эдди Хау
23
Тим Крул
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
10
Джо Уайт
АП
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Ньюкасл - Лутон Таун
2
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
16
Количество передач
419
371
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.28
2.22
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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