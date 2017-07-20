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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Люнгбю - Слован
Люнгбю - Слован: обзор матча 20 июля 2017
Люнгбю
20.07.2017, четверг, 18:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Люнгбю - Слован
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
- : -
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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