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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Сербия
Люксембург - Сербия: обзор матча 09 октября 2021
Люксембург
09.10.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 7 тур
0 : 1
Завершен
Сербия
68'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Сербия
Замена
Э. Муратович
️️️️
О. Тилль
90'
+3
87'
Замена
Н. Максимович
️️️️
А. Митрович
Замена
М. Омосанья
️️️️
М. Джон Девилье
74'
70'
Замена
С. Лукич
️️️️
Н. Гудель
70'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Ф. Костич
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
Пас отдал
М. Велькович
46'
Замена
У. Спайич
️️️️
С. Павлович
46'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Джуричич
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Желтая карточка
Д. Карлсон
45'
+3
22'
Желтая карточка
С. Павлович
Желтая карточка
Л. Баррейро
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
17
Мика Пинту
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
6
Диогу Пиментель
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Сербия
0
Миле Свилар
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Марко Груйич
ОП
22
Саша Лукич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
8
Лука Йович
ЦФ
3-5-1-1
1
Морис
17
Пинту
13
Карлсон
2
Шано
10
Синани
16
Баррейро
21
Тилль
21
Тилль
18
Янс
7
Санчес
21
Девилье
3-2-3-2
1
Райкович
3
Павлович
5
Настасич
13
Велькович
20
Милинкович-Савич
6
Гудель
11
Костич
21
Джуричич
10
Тадич
9
Митрович
23
Влахович
21
Девилье
11
Омосанья
11
Омосанья
21
Девилье
21
Тилль
11
Муратович
11
Муратович
21
Тилль
3
Павлович
24
Спайич
24
Спайич
3
Павлович
11
Костич
22
Лазович
22
Лазович
11
Костич
6
Гудель
22
Лукич
22
Лукич
6
Гудель
9
Митрович
5
Максимович
5
Максимович
9
Митрович
21
Джуричич
7
Радоньич
7
Радоньич
21
Джуричич
Остались в запасе
Люксембург
Сербия
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
6
Диогу Пиментель
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
19
Михайло Ристич
ЛЗ
19
Урош Рачич
ОП
0
Миле Свилар
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
6
Диогу Пиментель
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Остались в запасе
19
Михайло Ристич
ЛЗ
19
Урош Рачич
ОП
0
Миле Свилар
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Люксембург - Сербия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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